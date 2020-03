Il signore degli anelli: il coronavirus blocca le riprese della serie Amazon

La serie Amazon ispirata a Il signore degli anelli e agli scritti dinon ha ancora una data di uscita fissata. Qualunque fosse quella data nella testa dei produttori, comunque, ora è senz'altro saltata. Perché Amazon ha fermato le riprese in Nuova Zelanda a causa della pandemia di coronavirus. Si tratta dall'ennesima sospensione di alto profilo negli ultimi giorni: Netflix ha già bloccato tutte le serie TV e i film in lavorazione, Disney ha fermato i progettie svariate reti televisive americane hanno chiuso i set delle loro produzioni. Delle ultime ore anche la notizia della sospensione dia Londra.Tutto sta rapidamente venendo bloccato su più fronti, spesso per quella che viene definita “”. Anche in questo caso è così. La notizia è stata riportata dal New Zealand Herald , che ha ricevuto quella che ritiene essere una nota mandata dalla produzione al cast e alla troupe di Auckland. “Con abbondanza di cautela”, si legge nell'articolo, “la produzione di UAP [Untitled Amazon Project] è sospesa per le prossime due settimane a partire da lunedì 16 marzo”. J.A. Bayona si sta occupando di dirigere i primi due episodi de Il signore degli anelli. Il regista ha diretto, tra gli altri,, il cui sequel,, è tra i numerosi progetti bloccati al momento dalla pandemia.Il cast de Il signore degli anelli include. La serie racconterà una storia originale ambientata prima degli eventi della famosa trilogia.