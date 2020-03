The Batman, riprese bloccate per due settimane a causa del Coronavirus

La Warner Bros. interrompe la produzione di. Le riprese del film dierano iniziate a Londra a gennaio, adesso il set è stato chiuso per misure di sicurezza a causa dell'epidemia da Coronavirus. "- si legge in comunicato ufficiale della Warner Bros. - Lo studio continuerà a monitorare la situazione da vicino". La troupe avrebbe presto girato nuove scene del film a Liverpool. Robert Pattinson è il protagonista di The Batman, nel film lo vedremo nei panni del giovane uomo pipistrello contro l'interpretato da, il Pinguinonei panni del boss. Nel cast del film ci sono anchenei panni delin quelli diin quelli del procuratore distrettuale di Gotham City, Gil Colson.Nonostante l'interruzione della produzione di The Batman, la Warner Bros. ha attualmente altri grossi film in fase di riprese: la troupe del quartoha appena completato le scene girate a San Francisco e presto dovrebbe cominciare a girare a Berlino. Will Smith, invece, sta girandoa Los Angeles. Le riprese del nuovo capitolo didovrebbero invece cominciare lunedì 16 marzo a Londra.