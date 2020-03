Friends, si ferma la reunion: riprese rimandate a causa del Coronavirus

La reunion di Friends attesa per sedici anni, dovrà ancora aspettare un po'. HBO Max ne ha appena bloccato la produzione a causa dell'epidemia da coronavirus.. Sono mesi che HBO e Warner Bros. Television lavorano allo sviluppo della reunion, un progetto "special" che riunirà sul setper la prima volta dopo quell'ultimo episodio della decima stagione andato in onda il 6 maggio del 2004.Lo special, una puntata in cui gli attori si ritroveranno a improvvisare insieme senza un copione, è stato concepito come "trampolino di lancio" della nuova piattaforma streaming HBO Max, il cui lancio è previsto per maggio. Un nuovo servizio on demand in cui saranno disponibili anche tutti i 236 episodi che compongono le dieci stagioni dell'amata sit-com., portandola via da Netflix, dove lo show è stato uno dei titoli più guardati in tutto il mondo.L'Hollywood Reporter ha rivelato anche che per rendere concreta la possibilità dello special, la produzione avrebbe pagato ciascuno degli attori con una cifra che corrisponde a più del doppio della paga che ricevevano ai tempi in cui giravano un episodio della storica serie. E cioè una cifra che oscilla tra i 2.5 e i 3 milioni di dollari.