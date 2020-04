Tornare, la Napoli raccontata da Cristina Comencini arriva direttamente On Demand

“Tornare e? l’indagine di una donna, Alice, su quello che e? accaduto prima della fuga dalla sua citta?, Napoli - dichiara la regista - E’ anche un thriller dell’inconscio e un film sul tempo, che non esiste come siamo abituati a pensarlo: basta uno spazio straordinario, una casa sugli scogli, un luogo fermo e sempre in movimento come il mare che la scuote, e gli eventi passati sembrano di nuovo tutti li? presenti. Tornare e? forse il film piu? libero che ho fatto ed e? stata una bellissima esperienza di lavoro in comune con i produttori, le scrittrici, i collaboratori artistici. Non sappiamo quando riapriranno le sale cinematografiche, speriamo prima possibile, ma sono felice di fare vedere questo mio ultimo film alle persone che sono a casa e a cui il cinema manca. A me manca moltissimo".