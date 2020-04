Weekend su Netflix: tre cose da vedere per dimenticare la quarantena

Il weekend si apre davanti a noi con le sue infinite poss... no, aspetta. Purtroppo non sarà così per un bel pezzo! E allora c'è lo streaming a salvarci la vita, e in particolare Netflix, con il suo infinito archivio di film e serie TV. Ecco tre titoli che potete guardare questo fine settimana per spezzare la noia della quarantena...Caricata da poco su Netflix, Community è una serie comedy creata da, che anni dopo avrebbe creatoinsieme a. La serie è un vero gioiello, ed è composta da puntate di 25/30 minuti che sono la ricetta perfetta per un binge-watching come si deve. La storia ruota intorno a sette protagonisti –– individui diversissimi tutti iscritti allo stesso community college in Colorado. Ciascuno dei protagonisti è un outsider o un fallito, tutti sono arrivati a un momento di svolta nella loro vita. Insieme formeranno un gruppo di studio che diventerà ben altro: una vera famiglia. Commovente, esilarante, geniale: una serie intrisa di riferimenti pop che, per lo meno nelle prime tre stagioni, raggiunge vette di creatività uniche.Nel abbiamo già parlato qui . Il nuovo action interpretato daè una botta di adrenalina che non si ferma mai. Azione a rotta di collo, girata dall'ex stuntman(ha lavorato a molti film Marvel) e scritta da, uno dei registi degli Avengers (e produttore esecutivo di Community, guarda caso). Tra The Raid Atomica bionda , un film d'azione che non lascia respirare e regala due ore di intenso divertimento.Torna la serie creata e interpretata da. Il vedovo Tony, che nella scorsa stagione aveva deciso di fare esattamente quello che gli pareva per combattere il lutto, stavolta cambia direzione. Cercherà di fare amicizia con tutti e aiutare le persone in difficoltà, rispolverando quella compassione che sembrava aver accantonato. Nel cast anche