Tom Hardy è Al Capone, il trailer del biopic in arrivo direttamente in streaming

Uno dei migliori attori in circolazione nei panni di uno dei gangster più celebri della storia americana: Tom Hardy è Al Capone. Possiamo finalmente vederlo nel trailer del biopic che fino a poco tempo fa era conosciuto col titolo di "Fonzo" ma che adesso è stato rinominato semplicemente. Il film diretto da(regista dell'ottimo Chronicle e del già dimenticato reboot dei Fantastici 4 ), arriverà negli USA direttamentea partire dal 12 maggio.Capone si apre con il personaggio all'epoca dei suoi 47 anni: un uomo che inizia a sviluppare primi sintomi di demenza senile dopo aver scontato un decennio in prigione. La storia viaggia nel tempo con il protagonista tormentato dai ricordi del suo passato violento. Al Capone è stato il gangster più pericoloso di Chicago negli anni Venti. Nel 1932 fu arrestato per evasione fiscale, una storia già raccontata nel classico di Brian De Palma,, dove era interpretato da Robert De Niro. Capone morì a soli 48 anni, colpito da ictus.Il film è anche interpretato da Kyle MacLachlan, Linda Cardellini, Jack Lowden, Matt Dillon e Neal Brennan. Tom Hardy ha da poco concluso le riprese di, sequel che dovrebbe arrivare nei cinema a ottobre.