Gal Gadot anticipa il ritorno di Wonder Woman: "Aspettatevi un'eroina più matura e saggia"

Inizialmente previsto nei cinema per giugno, Wonder Woman 1984 arriverà negli USA ad agosto, nuovamente diretto dae interpretato da, affiancata questa volta danel ruolo della super-villain. Tornano nel cast ancheche riprende il ruolo di, grande amore della principessa amazzone.La seconda avventura "solitaria" di Wonder Woman - con Gadot che interpreta il ruolo per la quarta volta se includiamo- sarà ambientata negli anni Ottanta: "Il primo film era una storia di maturità, quella di Diana che diventava Wonder Woman - ha dichiarato l'attrice ai microfoni di Empire - Era molto ingenua e non capiva ancora la complessità delle cose. Lei era come un pesce fuor d'acqua. In questo film è tutt'altro. Si è evoluta. Più matura e saggia. Ma anche molto sola. Ha perso tutti i membri del suo team. E' più cauta. E poi accade qualcosa di pazzesco".