The Eddy, il trailer della serie Netflix dal regista di La La Land

Netflix ha diffuso il trailer di The Eddy , una delle serie più attese dell'anno sulla piattaforma streaming. In arrivo l'8 maggio, The Eddy è la nuova creatura di Damien Chazelle , regista diche torna al suo vero amore, la musica, dopo aver diretto il biopic. Ecco il trailer...Protagonista della serie è André Holland , che abbiamo visto anche nella prima stagione di. Holland interpreta Elliot Udo, un jazzista newyorkese che si è lasciato alle spalle la Grande Mela per aprire un jazz club a Parigi, chiamato appunto The Eddy. Tutto sembra andare bene, finché Elliot non scopre che il suo socio Farid ( Tahar Rahim ) si è fatto coinvolgere in giri loschi che adesso minacciano il club e le loro vite. Elliot dovrà gestire la situazione, gli affari, la sua relazione con Maja ( Joanna Kulig ), cantante della band residente, e l'arrivo della figlia Julie () da New York.Il cast è più che mai interessante: Tahar Rahim è uno dei più famosi attori francesi, protagonista dee della serie. Joanna Kulig è la protagonista didi, candidato l'anno scorso a tre Oscar. Amandla Stenberg è la protagonista de. Nella serie vedremo inoltre Leïla Bekhti , anche lei apparsa ne Il profeta.La serie è scritta da(Wonder, His Dark Materials, Il giardino segreto). Chazelle ha diretto due degli otto episodi; gli altri sono diretti da