Serata con Ciro Di Marzio: L'immortale arriva in DVD - Il dietro le quinte con Marco D'Amore

Il film diretto e interpretato da Marco D'Amore è uno spin-off della serieincentrato totalmente sulla figura di, protagonista delle prime tre stagioni della serie cult.In occasione dell'uscita in Home Video, presentiamo una clip esclusiva che segue D'Amore regista sul set alle prese con la direzione degli attori più giovani: i ragazzini.

Il film è una produzione Cattleya - parte di ITV Studios - con?Vision Distribution in collaborazione con SKY e Beta Film ed è distribuito da Vision Distribution ed in home video da Universal Pictures che lo distribuisce sul mercato in DVD e Blu-ray.

Il corpo di Ciro sta affondando nelle acque scure del Golfo di Napoli. E mentre sprofonda sempre più, affiorano i ricordi. I suoni attutiti dall’acqua si confondono con le urla della gente in fuga. E’ il 1980, la terra trema, il palazzo crolla, ma sotto le macerie si sente il pianto di un neonato ancora vivo. Dieci anni più tardi, ritroviamo quel neonato ormai cresciuto, mentre sopravvive come può alle strade di Napoli, figlio di nessuno. Ricordi vividi di un’educazione criminale che l’hanno reso ciò che è: Ciro Di Marzio, l’Immortale.