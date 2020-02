Premi César, vincono I miserabili e L'ufficiale e la spia, tra le polemiche contro Polanski

È stata una serata segnata dalle polemiche quella dei premi César, gli “Oscar” francesi. Polemiche nate dalle dodici nomination a L'ufficiale e la spia , il film diche aveva anche già vinto il Gran Premio della Giuria a Venezia. Il film ha ottenuto tre riconoscimenti, tra cui quello al miglior regista. Vittoria che ha scatenato reazioni forti e spinto alcune ospiti della serata, come l'attrice(candidata per Ritratto della giovane in fiamme ), a uscire dalla sala.Polanski non si è presentato, citando le minacce di “linciaggio pubblico” degli attivisti, che hanno affollato l'esterno della Salle Pleyel, a Parigi, dove sono anche stati caricati dalla polizia.Il premio al miglior film è andato comunque adi, che ha vinto anche il premio al montaggio e al miglior attore esordiente,I miserabiliRoman Polanski – L'ufficiale e la spiaAnais Demoustier – Alice e il sindacoRoschdy Zem – Roubaix, Une LumièreSwann Arlaud – Grazie a DioFanny Ardant – La belle époqueDan Levy – Dov'è il mio corpo?ParasiteDov'è il mio corpo?Claire Mathon – Ritratto della giovane in fiammeFlora Volpelière – I miserabiliNicolas Bedos – La belle époqueRoman Polanski, Robert Harris – L'ufficiale e la spiaNicolas Cantin, Thomas Desjonquières, Raphael Moutarde, Olivier Goinard, Randy Thom – Wolf Call: Minaccia in alto mareI miserabiliPile Poil, di Lauriane Escaffre, Yvonnick MullerM, di Yolande ZaubermanPapicha, di Mounia MeddourLa Nuit Des Sacs Plastiques, di Gabriel HarelLyna Khoudri – PapichaAlexis Manenti – I miserabiliPascaline Chavanne – L'ufficiale e la spiaStéphane Rozenbaum – La belle époque