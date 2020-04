Made in Senegal in streaming, il film sul calciatore Sadio Mané gratis su Rakuten

è un film interamente dedicato al senegalese, star del Liverpool FC. E giocatore di calcio africano dell'anno 2019. Il documentario è adesso disponibile in streaming, un'esclusiva gratuita del canale Rakuten Stories.E' lo stesso Mané a fare da narratore principale di questa storia che unisce riprese documentaristiche, filmati d'archivio e animazioni per dare vita al passato del calciatore. Il protagonista si confessa allo spettatore, rivelando i suoi sentimenti e le sue opinioni: “Volevo mostrare alla gente che puoi ottenere qualsiasi cosa al mondo, se sei pronto a scommettere sui tuoi sogni e a lavorare sodo per realizzarli. Io sono Made in Senegal".Made in Senegal offre a tutti i fan di Mané uno sguardo intimo nella vita di uno dei migliori giocatori di calcio del mondo. Attraversando scenari molto diversi, dalle sue umili origini in un piccolo villaggio nel sud del Senegal, fino ad arrivare ad essere la star che è oggi sotto i riflettori di tutto il mondo dopo aver vinto la Champions League con il Liverpool FC, Made in Senegal è una storia di sogni, determinazione, fede, ribellione, coraggio e amore.