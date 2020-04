Artemis Fowl, il nuovo film di Kenneth Branagh direttamente su Disney+

Artemis Fowl è il primo lungometraggio cinematografico Disney a saltare l'uscita nelle sale. Lo studio sta dunque seguendo le orme della Universal Pictures, che ha recentemente lanciato in VOD film comeed, arrivati in sala solo in alcuni territori ma mai distribuiti in Italia (dove sono attualmente disponibili in digital download).La scorsa settimana Universal ha anche rivelato che il prossimo titolo ad arrivare "on demand" e bypassare i cinema sarà. Una decisione che ha fatto scattare l’ira degli esercenti cinematografici americani: “A differenza degli altri distributori che si ritrovano a rinviare le uscite dei film, e capiscono che l’uscita in sala è essenziale al modello di business, la Universal non ha preso questa decisione con Trolls. E sarà una cosa che gli esercenti non dimenticheranno” - ha dichiarato John Fithian, presidente della National Association of Theatre Owners.Il film sarebbe arrivato nei cinema italiani il 27 maggio, al momento non c’è ancora una data di uscita digitale. Questa è la seconda regia di Branagh per Disney, dopo l'ottimo Cenerentola . Nel cast del film ci sono Judi Dench, Colin Farrell e Josh Gad. Si tratta di un’avventura per tutta la famiglia tratta dalla serie di libri di Eoin Colfer, editi in Italia da Mondadori.Discendente di una lunga stirpe di menti criminali, il geniale dodicenne Artemis Fowl è protagonista di un’avventura fantastica e avvincente mentre tenta di ritrovare il padre misteriosamente scomparso. Con l’aiuto della sua fedele guardia del corpo Leale, Artemis parte per ritrovarlo e così facendo scopre l’esistenza di un’antica civiltà nascosta: il mondo incredibilmente avanzato delle fate. Ipotizzando che la scomparsa di suo padre sia collegata in qualche modo a questo mondo segreto, lo scaltro Artemis escogita un piano pericoloso che lo coinvolgerà in un duello di astuzia contro le potentissime fate.