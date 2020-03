Harvey Weinstein positivo al coronavirus

Harvey Weinstein positivo al COVID-19. L'ex produttore, condannato a ventitre anni di galera per aggressione sessuale ai danni dell'assistente Miriam Hailey e lo stupro dell'aspirante attrice Jessica Mann è stato messo in isolamento nella prigione a est di Buffalo, stato di New York. Weinstein, 68 anni, è al momento uno dei due detenuti del carcere di massima sicurezza "Wende Correctional Facility" risultati positivi al virus.

A dare la notizia è stato Variety che ha cercato di mettersi in contatto con il consulente carcerario del produttore, secondo il quale "nessuno del team di avvocati di Weinstein è stato informato. Non possiamo confermarlo e non possiamo nemmeno commentare su eventuali speculazioni"., publicist del produttore ha invece dichiarato: "Non posso dirvi quello che non so".Un'altra testata, il Niagara Gazette, ha rivelato di aver avuto l'informazione da una fonte ufficiale legata al sistema carcerario dello stato. Qualcuno che però preferisce rimanere anonimo, dal momento che non si è autorizzati a commentare riguardo alle condizioni di salute dei detenuti. Secondo il Niagara Gazette, però, il produttore avrebbe contratto il virus ancor prima di arrivare in carcere lo scorso mercoledì: probabilmente nel corso del periodo passato tra la prigione di Rikers Island e un ospedale a New York City, il Bellevue Hospital dove, poco prima di essere giudicato, Weinstein si è sottoposto ad angioplastica Negli ultimi giorni Rikers Island ha registrato più di quaranta casi di detenuti positivi al coronavirus.