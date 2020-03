The Nice Guys gratis in streaming, il film perfetto per dimenticare il coronavirus

In questi giorni, costretti a stare chiusi in casa per fermare il diffondersi del coronavirus, non possiamo che ricorrere alla TV per un po' di svago. TV però oggi non vuol dire solamente programmazione canonica, ma anche streaming. Ed è proprio nello streaming gratuito, su Mediaset Play, che abbiamo trovato il gioiellino di oggi: The Nice Guys Il film è diretto da Shane Black , creatore della saga di Arma letale e regista di Iron Man 3 . Un buddy cop come quelli di una volta, con i due detective privati che si odiano e poi si amano, interpretati da due fuoriclasse come Ryan Gosling Russell Crowe . Se volete dimenticare i problemi quotidiani e godervi una action comedy con tutti i crismi, questo film fa al caso vostro...Nella Los Angeles degli anni 70, l'investigatore privato Holland March e il detective senza scrupoli Jackson Healy devono unire le forze per risolvere il caso di una ragazza scomparsa e la morte di una pornostar che, apparentemente, non sembrerebbero correlate. Scopriranno però che un semplice omicidio nasconde il caso del secolo.Il film è scritto da Shane Black con. Insieme, i due scrissero la prima stesura della sceneggiatura nel 2001. I protagonisti erano gli stessi, ma la storia molto diversa, e non attirò finanziatori. Black tentò quindi di dirottare tutto sul piccolo schermo, accorciando lo script per adattarlo al formato di un episodio pilota, ma anche questo non funzionò. Fu Bagarozzi a suggerire, nel 2009, di spostare l'ambientazione negli anni '70. Dopo aver diretto Iron Man 3, Black tornò sul progetto e lo propose a Ryan Gosling e Russell Crowe, che accettarono in tre giorni. Dopo tredici anni di tentativi, il film prese forma in brevissimo tempo e nel 2014 le riprese iniziarono tra Atlanta e Decatur, in Georgia, dove venne ricreata parte della Los Angeles degli anni '70.Shane Black non avrà inventato la formula, ma l'ha decisamente perfezionata scrivendo due classici come Arma letale e L'ultimo boy scout . The Nice Guys rientra in quella formula, ma la mette in scena in un modo a cui non siamo più abituati. Cioè senza tentare di aggiornarla, ma riproponendola con enorme classe e mestiere consumato. Un film che è già un classico, e questo nonostante Black, alla fine, faccia sempre lo stesso film (rivedetevi anche Kiss Kiss Bang Bang , per dire).Ce n'è una valanga. Non possiamo non citare, però, quella in cui March (Gosling), dopo una colluttazione con uno sgherro (interpretato da Keith David), cade insieme a lui dal tetto di un hotel. Lo sgherro si schianta a terra, March cade nella piscina, incolume.