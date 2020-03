Covid-19: Stop al Festival di Cannes, arriva l'annuncio ufficiale

NOTIZIE

L'evento previsto per il 12 maggio viene rinviato. L'idea è quello di rimandarlo in estate

19.03.2020 - Autore: GEDI Digital



Il Festival di Cannes si ferma a causa del Coronavirus. “A causa dell'emergenza sanitaria e degli sviluppi della situazione in Francia e nel resto del mondo, il Festival di Cannes non sarà più in grado di svolgersi nei giorni annunciati dal 12 al 23 marzo – si legge in un comunicato ufficiale del Festival - Diverse opzioni sono attualmente prese in considerazione al fine di preservarne lo svolgimento. La principale è quella di rinviarlo semplicemente, a Cannes, tra le fine di giugno e l’inizio di luglio 2020".



Leggi anche: Coronavirus, Fast and Furious 9 rimandato di un anno . “A causa dell'emergenza sanitaria e degli sviluppi della situazione in Francia e nel resto del mondo, il Festival di Cannes non sarà più in grado di svolgersi nei giorni annunciati dal 12 al 23 marzo – si legge in un comunicato ufficiale del Festival - Diverse opzioni sono attualmente prese in considerazione al fine di preservarne lo svolgimento.".

Nato nel 1946, il Festival di Cannes è stato sospeso una sola volta, nel 1968, quando i registi ritirarono i film per mostrare solidarietà a studenti e lavoratori manifestanti in tutta la Francia.

"Non appena gli sviluppi della situazione in Francia e nel resto del mondo ci permetteranno di stabilire possibilità reali, allora renderemo pubblica la nostra decisione in accordo con il governo francese, il comune di Cannes e anche i membri del consiglio del Festival, i professionisti dell’industria e tutti i partner dell’evento - si legge nel comunicato - Nel frattempo il Festival di Cannes presta il suo supporto a tutti coloro che con decisione chiedono il rispetto del lockdown generale. E chiede di mostrare solidarietà in questo momento di difficoltà per il mondo intero”.