Coronavirus: la Cina chiude di nuovo i cinema

La nazione non rischia un'altra epidemia. Pochi giorni fa era stato annunciato che i cinema avrebbero ricominciato a proiettare film: blockbuster delle stagioni precedenti come gli ultimi due Avengers e Avatar di James Cameron . Sarebbe stata la prima fase di un piano per far ripartire l'industria cinematografica, arrivando alla distribuzione delle nuove uscite, bloccate dal 23 gennaio. Non è ancora chiaro quanto questa seconda chiusurà rimarrà in vigore.