Coronavirus: anche Wonder Woman 1984 nella lista dei film bloccati

NOTIZIE

24.03.2020 - Autore: GEDI Digital



Wonder Woman 1984 è l'ennesimo blockbuster la cui uscita viene posticipata a causa dell'epidemia da Covid-19. La Warner Bros. ha, infatti, deciso di rimandare il sequel dell'action fantasy del 2017 nuovamente interpretato da Gal Gadot e Chris Pine. Doveva arrivare nei cinema dal 4 giugno, la buona notizia è che il salto in avanti sarà breve. Bisognerà aspettare solo due mesi. Warner ha infatti già previsto di distribuire il film nelle sale a partire dal 14 agosto.

I distributori assicurano che il film non sarà distribuito direttamente in streaming on demand. Arriverà nelle sale: “Quando abbiamo approvato Wonder Woman 1984 lo abbiamo fatto con tutte le intenzioni di distribuirlo sul grande schermo – ha dichiarato Toby Emmerich, Presidente della Warner Bros. Pictures – Speriamo che per quella data il mondo sarà un posto più sicuro e in salute”.