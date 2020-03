Coronavirus: la Cina riapre i cinema con Avatar e gli Avengers

NOTIZIE

Non c’è ancora una data ufficiale di uscita per questi film, ma secondo l’Hollywood Reporter si tratta di una questione di pochissimi giorni, e cioè il tempo di consegna del DCP. Dopo due mesi di incubo, la Cina sembra aver ripreso il controllo sulla minaccia coronavirus. La riapertura delle sale nel paese servirà da esempio per la futura ripresa cinematografica anche delle altre nazioni. Essenzialmente si tratta di due sfide da affrontare: convincere gli spettatori che tornare in sala significa stare al sicuro dal COVID, e convincere i distributori che la richiesta di prodotto è alta, al fine di far ripartire le attività di marketing e distribuzione dei loro titoli più forti.



Per aiutare gli esercenti a riaprire le sale, l’ufficio nazionale del cinema ha anche introdotto alcune misure, permettendo nuovamente la distribuzione di una serie di blockbuster usciti in passato - titoli come- e concedendo agli esercenti il 100 percento sui biglietti venduti. Una mossa che produttori e distributori nazionali hanno accolto come “”, rinunciando al solito 43% sugli incassi.