Box Office: La famiglia Addams torna primo in classifica e sfiora i cinque milioni di euro

torna in cima alla classifica del box office. Campione nella giornata di domenica 10 novembre con oltre cinquecentosettantamila euro, una cifra che lo porta vicinissimo ai cinque milioni di incasso totale. Il film d'animazione per tutta la famiglia si piazza davanti a Siani nele a Jennifer Lopez protagonista deche scende al terzo posto dopo un paio di giorni in cui è rimasto in cima.scendono dal podio ma rimangono nella top five con risultati straordinari. Attualmente al film conmancano due milioni di euro per raggiungeree diventare il secondo film più visto dell'anno dietro a. Ce la farà?La seconda metà della classifica vede il ritorno diche raddoppia gli incassi di sabato, piazzandosi ottavo con oltre trecentocinquantamila euro.rimane stabile al sesto posto. Sale(settimo) confermando i numeri di sabato.di e con Edward Norton scende dal settimo al nono posto. Chiude la classificache arriva a un incasso totale di oltre un milione e settecentomila euro.1.(Eagle Pictures) - € 577.385 (incasso totale: € 4.951.170)