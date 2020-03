Sola al mio matrimonio, Bergman: "Racconto la libertà d'emancipazione femminile"

I film sfortunati, quelli arrivati nelle sale a ridosso dello scoppio dell'epidemia Covid-19. Storie rimaste sotto le macerie nel momento in cui le sale cinematografiche hanno iniziato a chiudere a causa dell'emergenza sanitaria. Grandi produzioni destinate al mainstream e storie più intime: cinema indipendente allo stato puro che adesso sembra condannato all'invisibilità. E' il caso di, il film di Marta Bergman che avrebbe dovuto essere nelle sale proprio adesso.La giovane rom Pamela vive con sua nonna e la figlia in una comunità in cui, però, si sente estranea. È diversa da tutte le ragazze della comunità e sogna di essere libera. Per questo parte per il Belgio, alla volta di un matrimonio che potrebbe cambiare il destino suo e quello della figlia.