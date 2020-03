Binge-watching: tre serie da vedere in streaming nel vostro weekend

Ora che i nostri weekend li passiamo chiusi in casa, abbiamo più tempo da dedicare a film e serie TV. Per fortuna che c'è lo streaming ad aiutarci a trovare quello che fa al caso nostro. Netflix e Amazon Prime Video offrono cataloghi strapieni di serie vecchie e nuove da cui scegliere. Ma se volete fare un po' di sano binge-watching recuperando nuove uscite nel fine settimana, ecco tre consigli per voi.vengono dal cast di IT , ma questa serie non potrebbe essere più diversa dall'horror di. Lillis interpreta Sydney, adolescente che scopre di avere dei superpoteri e deve, contemporaneamente, affrontare i compagni di classe, una famiglia affranta dal lutto (suo padre si è suicidato poco tempo prima) e la scoperta della sessualità. I Am Not Okay With This è tratta da un fumetto di, autore del fumetto da cui è tratta. I due titoli hanno in comune anche, che ha sviluppato entrambe le serie. Il produttore esecutivo è, lo stesso di Stranger Things . Sette episodi sui trenta minuti l'uno, che scorrono che è un piacere. Su Netflix.Ancora su Netflix, questa serie è tratta da un fumetto scritto da, il figlio di Stephen King. Al centro di nuovo una famiglia, quella dei Locke. Anche qui il padre è morto tempo prima, e il resto della famiglia – madre e tre figli – si trasferisce in una vecchia villa ereditata dal defunto. Presto, i tre fratelli scopriranno che nella casa sono nascoste delle chiavi magiche, che donano straordinari poteri. Ma dovranno anche scontrarsi con un'entità demoniaca che le sta cercando, e che è legata al passato del loro padre., ex showrunner di, è tra gli autori di questa riuscita serie fantastica, che mescola l'immaginario di Stephen King con quello del cinema per ragazzi anni '80. Su Netflix trovate la prima stagione di dieci episodi, da consumare in tempi record.Ci spostiamo su Prime per il nostro ultimo consiglio. Qui troviamonei panni di un ex prigioniero di Auschwitz che, nella New York degli anni '70, guida una posse di giustizieri a caccia di criminali nazisti fuggiti in America. La premessa non è delle più leggere, ma la realizzazione guarda al cinema pulp di Tarantino e Rodriguez, mescolando realtà e finzione per regalare una catarsi contro le grandi ingiustizie della storia. Il cast include. Anche qui dieci episodi da vedere senza mai fermarsi.