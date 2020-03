Quando vedremo La volta buona? Marra: "Un film sul calcio per raccontare paternità e immigrazione"

NOTIZIE

29.03.2020 - Autore: servizio di Paola Schettino Nobile



Vincenzo Marra,



Guarda anche: Netflix, il film e le serie da vedere ad Aprile



Di certo è un film che merita attenzione, essendo uno dei pochi drammi italiani dedicati al nostro sport nazionale: il calcio. Una cornice attraverso la quale Marra parla di temi attualissimi: "Sentimenti molto forti, riconducibili a tutti attraverso il pretesto del calcio - dichiara il regista ai microfoni di Film.it - Il grande motore che ha mosso il mio interesse è stato poter raccontare temi come la paternità, la migrazione. Temi di disuguaglianza sociale. Ci sono temi molto forti in questo film".



Leggi anche: Diamantino, è questo il film più folle mai realizzato su un calciatore?



Vi presentiamo il film, interpretato da Massimo Ghini e Francesco Montanari, attraverso le parole del regista nel video che segue. Cliccate sulla foto per vedere il video:







Questa la sinossi ufficiale: Doveva arrivare nei cinema il 12 marzo, ma adesso il nuovo film di La volta buona , si farà attendere. Rinviato a causa del COVID-19. Attualmente non si conosce il destino di questo film. Lo ritroveremo in sala o lo si vedrà su altre piattaforme?Di certo è un film che merita attenzione, essendo uno dei pochi drammi italiani dedicati al nostro sport nazionale: il calcio. Una cornice attraverso la quale Marra parla di temi attualissimi: "Sentimenti molto forti, riconducibili a tutti attraverso il pretesto del calcio - dichiara il regista ai microfoni di Film.it - Il grande motore che ha mosso il mio interesse è stato poter raccontare temi come la paternità, la migrazione. Temi di disuguaglianza sociale. Ci sono temi molto forti in questo film".

Bartolomeo (Massimo Ghini) è un ex procuratore sportivo caduto in miseria e assillato dalla febbre del gioco. Passa le sue giornate a osservare i campetti di periferia nella speranza di trovare il nuovo Maradona. Un giorno arriva la grande occasione: c'è questo ragazzo dell'Uruguay, Pablito, che sembra avere tutte le carte in regola per diventare un campione. Che sia arrivata finalmente per lui la volta buona?



La volta buona è una distribuzione Altre Storie.