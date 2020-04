7 ore per farti innamorare, la Napoli romantica di Giampaolo Morelli è arrivata on Demand

E' arrivatolo scorso 20 aprile,, commedia romantica che segna il debutto dietro la macchina da presa Giampaolo Morelli . Girato interamente a Napoli, il film è "un’inconsueta commedia romantica che esplora il grande mistero dell’innamoramento, l’ardua e sorprendente ricerca dele l’inestricabile universo dei sentimenti in cui non esistono regole: un feel-good movie per offrire allo spettatore uno spazio di leggerezza e intrattenimento in un momento così difficile per tutti".

Mettere insieme comicità e romanticismo e trovare un giusto equilibrio. Molte volte il rischio è quello di perdere l’effetto comicità oppure di sconfinare col romanticismo nel melenso. Gli americani sono maestri di questo genere e in generale ci sono stati dei film che mi hanno ispirato anche se non ce ne è stato uno in particolare.Ho avuto l’idea qualche anno fa, prima di scrivere romanzo da cui il film è tratto. Navigando su internet ho trovato un tizio che pubblicizzava i suoi "corsi di rimorchio". Era una cosa assurda e quindi ho fatto un’indagine. Ho scoperto che esisteva una rete internazionale in cui ci si passava online strategie e tecniche su come rimorchiare. Ho contattato alcuni di questi tizi perché ne volevo sapere di più. Ho chiesto una dimostrazione e quindi loro si sono fatti microfonare e gli ho messo addosso una telecamera per vedere cosa facevano. La cosa interessante è che a frequentare questi corsi c’erano da una parte quelli che erano solo interessati al sesso, e dall’altra uomini timidissimi che non riuscivano minimamente ad approcciare una donna perché paralizzati dalla paura.Per me Napoli ha lo stesso livello potenziale di New York. Volevo catturare il suo romanticismo come gli americani raccontano quello di Manhattan. Nelle commedie italiane a volte sembra che ci sia paura nel raccontare l’identità o la bellezza delle nostre città. Per farlo, però, ho cercato una Napoli inedita, qualcosa che non siamo abituati a vedere. Ho voluto evitare la Napoli da cartolina, quella di “sole, pizza e mandulino”.