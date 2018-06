Le migliori nuove serie del 2018 finora

Altered Carbon

Ormai dobbiamo parlare di serialità, non più di “serie TV”, perché ora non c'è solamente la televisione, ma anche lo streaming. Qualunque sia il termine scelto, comunque, un dato è sicuro: la nuova epoca d'oro delle serie prosegue indisturbata, nonostante l'invasione dei supereroi che, diventati importantissimi per raggranellare qualche soldo al cinema, sono transitati sul piccolo schermo tra alti e bassi.

Il 2018 è arrivato a metà del suo corso e noi abbiamo deciso di fare un punto della situazione sulle nuove serie che hanno debuttato quest'anno. Quali sono le migliori finora? Scopritelo insieme a noi...

A partire da Altered Carbon , la serie Netflix tratta dai romanzi di Richard K. Morgan che dipinge un futuro distopico in cui la vita eterna è a portata di mano, grazie a dischetti che “salvano” la mente di una persona e possono essere trapiantati in nuovi corpi. In questo mondo, in cui i ricchi sono diventati praticamente dei, si muove il tenebroso detective Takeshi Kovacs (Joel Kinnaman), incaricato di indagare su un caso di omicidio (di un corpo, non di una mente). L'influenza noir di Blade Runner è fortissima, ma la sceneggiatrice Laeta Kalogridis (Shutter Island) sa infondere il giusto livello di mistero e inquietudine alla storia.

GUARDATE ANCHE: