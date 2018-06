Le serie TV da non guardare insieme al vostro partner

House of Cards

L'era del binge-watching ha generato un nuovo sport internazionale: quello di accoccolarsi sul divano per godersi una serie TV in compagnia del proprio / della propria partner. Ma ci sono delle serie che non dovreste davvero vedere in queste situazioni, perché potrebbero generare delle discussioni su temi su cui è meglio sorvolare, specialmente in una serata relax...



Come ad esempio House of Cards, i cui protagonisti Frank e Claire Underwood (Kevin Spacey e Robin Wright) sono forse la coppia più cinica della TV. Il loro rapporto è certamente complesso e non manca un pizzico di amore deviato, ma di base sono due individui pronti a tutto pur di scalare la vetta approfittando dell'altro e non esitano ad andare a letto con chiunque vada loro a genio per motivi pratici o puramente sessuali. Insomma, non proprio un idillio per chi si fa le coccole su un divano in una tranquilla serata insieme.



