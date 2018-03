Serie antologica basata sulla storia vera che ha ispirato il romanzo best-seller del celebre scrittore Dan Simmons. Ambientata nel 1847, la vicenda narra del pericoloso viaggio della Royal Navy Britannica attraverso territori ancora inesplorati alla ricerca del passaggio a Nord-Ovest. L’equipaggio della nave si trova a dover navigare in condizioni avverse, con poche risorse e al limite della catastrofe, dove la speranza lascia lentamente spazio alla disperazione. The Terror mette in luce tutto ciò che può andare storto a un gruppo di uomini congelati, isolati e relegati ai confini del mondo che lottano per la sopravvivenza e si trovano a dover combattere non solo contro tutte le insidie esterne ma anche tra di loro.