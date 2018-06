Serie TV, dieci spin-off che per poco non sono esistiti davvero

Assignment: Earth - Star Trek

Durante la messa in onda della serie classica di Star Trek, Gene Roddenberry propose un concept per una serie originale intitolata Assignment: Eart. Ma la rete non ne volle sapere, e così lui usò il plot per il finale della seconda stagione di Star Trek. L'idea era di farne un "backdoor pilot" per uno spin-off incentrato sull'agente Gary Seven (Robert Lansing), un alieno viaggiatore nel tempo (come in Doctor Who) che ha il compito di difendere la Terra del 1968 con l'aiuto di un fedele gatto mutaforma. Lo spin-off non arrivò mai e, anzi, l'anno dopo NBC cancellò lo stesso Star Trek.