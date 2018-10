Countdown a The Walking Dead, tutto quello che c'è da sapere sulla stagione 9

Rick (e Maggie) addio

Anderw Lincoln lascerà la serie in questa stagione, per ragioni personali. Con lui se ne andrà anche Rick Grimes, che vedremo molto probabilmente sacrificarsi in maniera eroica pur di tenere in vita il sogno del suo defunto figlio Carl, un futuro migliore per i sopravvissuti dell'apocalisse. Pare che Lincoln apparirà in soli sei episodi e che sarà Norman Reedus (Daryl) a ereditare il ruolo principale. Sembra anche che ci lascerà pure Maggie, poiché l'attrice Lauren Cohan è stata scritturata nella serie Whiskey Cavalier. Ma è anche possibile che Cohan si limiterà ad apparire sporadicamente nelle prossime stagioni.