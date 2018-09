Serie TV, otto scene che non riguarderemo mai più

The Walking Dead

Rivedere le proprie serie TV preferite è uno sport che conosciamo tutti. E' l'occasione perfetta per cogliere dettagli che la prima volta non avevamo notato, ma anche per saltare a pie' pari le scene che non ci erano piaciute. Ecco otto momenti delle migliori serie TV che non molti non rivedrebbero mai.



Partiamo dall'apertura della settima stagione di The Walking Dead. Dopo averci fatto aspettare per sei mesi, finalmente gli autori rivelarono chi Negan avesse brutalmente ucciso negli istanti finali della sesta stagione. Saltò fuori che la prima vittima di Negan era stato Abraham. Ma poi, colpo di scena, il cattivone si attenne al fumetto facendo fuori Glenn. Una doppia morte che alienò molti spettatori, soprattutto perché Glenn era un personaggio storico e molto amato. E una scena talmente tesa che effettivamente non viene troppo voglia di rivederla.



GUARDATE ANCHE:

Halloween al cinema, dieci film imperdibili

Dieci grandi serie TV in arrivo questo autunno

Game of Thrones, otto teorie che dovreste ricordare prima della stagione 8