The Walking Dead, Andrew Lincoln spiega le ragioni del suo addio

31.07.2018



Dopo l'annuncio ufficiale al San Diego Comic-Con, Andrew Lincoln è tornato a parlare del suo addio a The Walking Dead . La nona stagione, in partenza in USA il 7 ottobre, sarà l'ultima per Rick Grimes e il motivo è davvero molto semplice.

“Ho due bambini piccoli e vivo in un Paese diverso, e diventa sempre più difficile portarli con me a mano a mano che crescono – ha spiegato Lincoln a Entertainment Weekly – Per me era arrivato il momento di tornare a casa”. Lincoln, originario di Londra, ha interpretato Rick Grimes nel corso di nove anni, sin dal primo episodio di The Walking Dead andato in onda a Halloween nel 2010, vivendo spesso ad Atlanta, Georgia, per la durata delle riprese. Ora la serie dovrà rinunciare al suo protagonista assoluto, una svolta che non è ancora avvenuta nei fumetti originali di Robert Kirkman e Charlie Adlard, dove Rick è vivo e vegeto.

“Andy è sempre stato il nostro punto di riferimento – ha commentato Jeffrey Dean Morgan, alias Negan – Mancherà alla serie e mancherà a noi. L'atmosfera della serie cambierà, lui è insostituibile”. Norman Reedus ha definito Lincoln il “quarterback” di The Walking Dead: “È la prima persona che mi chiama quando mi sveglio. Parliamo della giornata mentre guidiamo verso il set, iniziamo a lavorare, parliamo della giornata, a pranzo è nella mia roulotte, e quando stacchiamo mi chiama sulla strada verso casa. È stato così ogni giorno”. Ma ora le cose cambieranno e proprio Reedus potrebbe essere quel punto di riferimento che finora era stato Lincoln.