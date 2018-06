The Walking Dead, Shane ritornerà nella stagione 9

NOTIZIE

19.06.2018 - Autore: Marco Triolo



Shane Walsh tornerà nella nona stagione di The Walking Dead : Variety riporta che Jon Bernthal riprenderà il ruolo che aveva lasciato al termine della seconda stagione della serie. Essendo Shane morto, ucciso da Rick (e poi nuovamente ucciso, in forma di zombie, da Carl), è certo che il personaggio riapparirà sotto forma di allucinazione o magari in un sogno di Rick.

È probabile che il ritorno di Shane coinciderà con l'uscita di scena di Rick Grimes , ampiamente preannunciata. Non è difficile immaginare un episodio in cui, prima di morire, Rick rivedrà il suo ex migliore amico e rifletterà sulle azioni da lui compiute, quelle buone e quelle più discutibili.