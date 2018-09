The Walking Dead, il nuovo trailer di cinque minuti annuncia l'uscita di Rick

Tutto è cambiato, oggi nel mondo martoriato dai vaganti si costruisce, qualcosa cresce… Ma qualcosa ancora cambierà. Inevitabilmente, per continuare a tenere il pubblico davanti ai teleschermi dopo otto stagioni. La prossima,, come d'abitudine, con 16 episodi. E sebbene l'Executive producer David Alpert abbia già rassicurato tutti su unastagione - e ci sia la seria possibilità di vedere anche unae una- quella che sta per iniziare potrebbe essere un punto d'arrivo dal quale non si riprenderanno in molti.Non poteva mancare Negan nel video che ci presenta una comunità più organizzata, bisognosa di nuove regole e interconnessa con le alleate. E nuove lotte… oltre a un elicottero! Dopo l'ultimo 'Ira' sono scelte impegnative quelle che attendono i nostri eroi, costretti a scontrarsi con i propri fratelli. D'altronde, se non ci fossero degli ostacoli in vista, di cosa staremmo parlando?Attendiamo dunque di ritrovare i varin… ai quali si aggiungeranno le new entry di(Beta), Samantha Morton (Alpha),(Connie),(Yumiko) e Dan Fogler , in un ruolo tutto da definire.