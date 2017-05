Sette minuti dopo la mezzanotte - La recensione del toccante Monster movie con Sigourney Weaver

Risulta difficile credere che lo spagnolosia oggi solo al suo terzo film - il secondo in lingua inglese - dopo The Orphanage (2007) e The Impossible (2012), ma questo è quel che recita il suo curriculum, almeno in attesa del prossimo Jurassic World 2 . E a giudicare da quest'ultimo Sette minuti dopo la mezzanotte , la sua promette davvero di continuare ad essere una carriera interessante, per scelte stilistiche, tematiche e per la capacità di organizzarle in maniera coerente e originale insieme sulla scena.Questo accade con la storia del piccolo Connor (interpretato dal Lewis MacDougall di Pan - Viaggio sull'isola che non c'è ), giovane solitario e troppo sensibile, frustrato dall'assenza del padre e dalla malattia della madre (la Felicity Jones di Rogue One ) e quotidianamente bullizzato. Ma a tenerlo lontano da tutti è la paura, una paura che cerca di nascondere anche a sé stesso e che finisce con l'affrontare attraverso la fantasia. O no?, come nel Il labirinto del fauno del Guillermo del Toro cui il regista di Barcellona deve tutto, e trovano una espressione proprio attraverso la creatività del giovane protagonista. E, perché no, probabilmente proprio grazie alla, al proiettore del nonno con cui la madre cerca di alleviare la sua disperazione e che - guarda caso - mette in scena il dramma di King Kong (nella versione del 1933)., come la guida che il nostro Connor trova nel suo viaggio, una favola nera e un romanzo di formazione il cui motore scopriamo sin dalla prima scena del film, troppo presto forse per avere gli strumenti per comprenderne la grandezza e l'universalità. Ma già i titoli di testa, affascinanti e colorati, avevano confermato l'dell'approccio e ildella forma. Tra splendide sequenze animate (e le integrazioni di, già illustratore per Harry Potter) la sequenza delle tappe attraverso le quali si svolge lo scavo nel subconscio e nelle proprie paure ci mette di fronte all'elaborazione del dolore di un bambino come tanti,Scolastico, a tratti, in alcune riprese, tagli e transizioni, eppurenelle sue storie, narrate (il principe, lo speziale, l'uomo invisibile) e vissute. Il mordente cala con la definizione del setting, quando la 'vita' prende il sopravvento su fantasia, ma è una evoluzione inevitabile e necessaria, senza la quale non avremmoE il film si rivela, pur nelle sue imperfezioni e complicazioni, a suo modo coerente nel trattare la confusione, anche cronologica delle rivelazioni e gli insegnamenti.I meriti vanno sicuramente divisi con un cast nel quale spicca, protagonista di momenti commoventi e di dialoghi, come quello finale al passaggio al livello, di una semplicità tale da rendere con potenza la naturalità degli accadimenti. Ovviamente insieme al quattordicenne- anche se non sa bene quale - e costretto a imparare dure lezioni e ad aprire gli occhi sulla realtà, anche a costo die, infine, scoprire di non esser poi così solo come pensava…