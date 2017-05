Il regista di Blair Witch per Godzilla vs. Kong

Il film sta venendo sviluppato da un gruppo di sceneggiatori guidato da Terry Rossio di Pirati dei Caraibi. Tra gli altri autori troviamo Patrick McKay e J.D. Payne (Star Trek Beyond), T. S. Nowlin (Maze Runner e Pacific Rim: Uprising) e J. Michael Straczynski (Sense8, Babylon 5).

Godzilla vs. Kong sarà ambientato nello stesso universo di Godzilla Kong: Skull Island e del prossimo Godzilla: King of the Monsters . Quest'ultimo, diretto da(sceneggiatore di X-Men 2 e regista di Krampus: Natale non è sempre Natale), conta nel cast(Stranger Things), vedrà Godzilla scontrarsi con alcuni celeberrimi avversari come King Ghidorah, Mothra e Rodan (annunciati nella scena dopo i titoli di coda di Kong: Skull Island) ed è attualmente in produzione. L'uscita è fissata per il 22 marzo 2019. Il 22 maggio 2020 arriverà invece Godzilla vs. Kong.