Quiz: esce Rampage, scopri qual è il film tratto da videogame perfetto per te

NOTIZIE

11.04.2018 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



Ci siamo cresciuti, ci abbiamo giocato fino a farci venire le vesciche alle mani e poi li abbiamo ritrovati sul grande schermo: i videogame ora sono diventati un fenomeno mainstream e hanno invaso il cinema. Questa settimana arriva nelle sale Rampage – Furia animale , che adatta addirittura un videogioco arcade degli anni '80. Usando però effetti speciali all'avanguardia che creano mostri giganti realistici. Ad affrontarli, niente meno che Dwayne “The Rock” Johnson , uno dei pochi eredi degli eroi muscolari di quel decennio leggendario.

Con l'occasione, abbiamo pensato di dedicare il nostro quiz della settimana proprio ai film tratti da videogiochi. Scopri qual è quello perfetto per te rispondendo alle nostre domande!







Diretto da Brad Peyton e interpretato anche da Naomie Harris, Jeffrey Dean Morgan, Malin Akerman e Joe Manganiello, Rampage – Furia animale arriverà nelle sale il 12 aprile, distribuito da Warner Bros. A seguire la sinossi ufficiale:

Il primatologo Davis Okoye è un uomo schivo. Condivide un legame indissolubile con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di cui si occupa dalla nascita. Un rischioso esperimento genetico e dai risultati catastrofici trasforma la gentile scimmia in un’enorme creatura furiosa. A peggiorare le cose, ben presto si scopre che altri animali sono stati modificati allo stesso modo. Mentre questi nuovi predatori alfa devastano il Nord America, distruggendo ogni cosa che incontrano lungo il proprio cammino, Okoye farà squadra con uno screditato ingegnere genetico per creare un antidoto, facendosi strada attraverso un campo di battaglia in continua evoluzione, non solo per impedire una catastrofe globale, ma per salvare lo spaventoso primate che una volta era suo amico.