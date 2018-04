Rampage, videointervista a Jeffrey Dean Morgan: "La mia specialità è trovare il cuore nei bastardi"

"Ultimamente ho interpretato molti bastardi. E credo che sia molto facile renderli piatti. E' difficile creare un cattivo con un cuore. Ma d'altra parte non saresti interessante come cattivo monodimensionale. E' interessante allora andare più in profondità: qualcosa ha reso quest'uomo quello che è adesso. Con personaggi comeo come questoche interpreto in Rampage trovi sempre qualcosa nel loro passato che li ha fatti diventare così. Spero dunque che il mio lavoro spinga gli spettatori a chiedersi perché questi personaggi sono così. Spero che siano curiosi e che sappiano che c'è qualcosa sotto".

A parlare è Jeffrey Dean Morgan , attore che ricordiamo sul grande schermo nei panni del comico ine sul piccolo schermo in serie come. Morgan torna al cinema condove lo vediamo pestare i piedi a Dwayne Johnson nel bel mezzo di un'apocalisse di mostri in grado di radere al suolo tutta Chicago.: "Sono cresciuto guardando i western. Dammi un cavallo e sarò felice. Dammi un cavallo e una pistola e sarò ancora più felice. Sono stato molto fortunato a interpretare un paio di western nella mia carriera. Western veri. Ed è una cosa che amo: il mio genere di film preferito. Ho parlato tanto con il regista Brad Peyton e per portare in vita questo personaggio dovevamo esagerare al punto giusto. Era necessario per metterlo faccia a faccia con Dwayne Johnson. Renderlo dunque una specie di cowboy con quella camminata da spaccone sicuro di sé fa parte di quel pacchetto".: "Il cattivo inè forse l'uomo peggiore che abbia mai interpretato in tutta la mia vita. Quel personaggio era un uomo orribile. Tra i film che ho fatto ultimamente, quello è stato il ruolo più difficile da interpretare. Ogni giorno sul set era faticoso. Entrare nella mente di quel personaggio era tutt'altro che divertente. Sì quell'uomo era un vero stronzo. Inizialmente c'erano altre scene in quel film. Ho parlato con il regista Jonás Cuarón e gli ho detto che avremmo dovuto eliminarle. Non credo che il pubblico debba sapere perché quel personaggio è così. Non devono conoscere il suo passato. E questo lo rende un personaggio molto più potente. Inizialmente spiegavamo cosa gli era successo e come era diventato così.