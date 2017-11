Justice League: la recensione del blockbuster DC Comics

È dal 1960 che laviene utilizzata come incubatore di nuovi personaggi su cui sondare il gradimento del pubblico e, per quanto negli anni ilabbia acquistato un maggior peso proprio, il concetto alla base del Justice League di Zack Snyder (e in parte di Joss Whedon , che appare ufficialmente solo come co-sceneggiatore) non è poi tanto distante da quello.Purtroppo il passaggio al mezzo cinematografico comportava alcuni rischi - calcolati - e alcune, nelle quali il nostro supergruppo di creativi sembra esser incappato.La necessità di presentare il nuovoe ilcomandano, e in fondo sono i due personaggi la cui caratterizzazione funziona meglio, per la leggerezza naive del primo (cui si perdona anche il solito eccesso di slow motion e alla cui passione per Stephen King e per gli Snack si devono le battute migliori del film) e per il tormentato conflitto interiore del secondo (pur se risolto molto rapidamente e ripetutamente affidato a problemi di upgrade del sistema operativo che nemmeno Windows 95!). E l'universo DC procede… cone unache si conferma migliore come 'spalla' che come protagonista, e con la coppia di 'fenomen-ormoni' fatti divinità composta da l'Aquaman/Jason Momoa per la gioia del pubblico soprattutto femminile.In questo senso, è interessante l'accenno aidie alle Lanterne Verdi che ritroveremo - probabilmente - nel prossimo capitolo, oltre alche si scontrerà con il The Batman di Matt Reeves e alla sua Injustice Gang o Legion of Doom. Ma sono spunti, possibilità, ennesimiche, per quanto interessanti non sembrano fare il bene della vicenda raccontata.Che restanella sua evoluzione e troppo legata all'imprescindibile schema di presentazione dei nuovi personaggi. Un dazio che sembra ormai diventato più unda giocarsi per supplire ad altre. Che affossano la sceneggiatura, costellata di 'buchi', a partire dalla premessa iniziale sulle conseguenze della scomparsa dell'Uomo d'Acciaio fino alle dinamiche che riguardano Steppenwolf e i suoi Parademoni. Qualcosa di più che semplici dettagli, ahinoi, che nemmeno il migliore degli universi a venire potrà sanare. Figurarsi questo… Nel quale(che già annunciano e/o progettano i vari Suicide Squad 2, Justice League Dark, Flashpoint, Batgirl , Gotham City Sirens, Black Adam, Nightwing, Joker e Harley Quinn).