DC Comics: The Batman di Matt Reeves slegato da Justice League?

24.08.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



L'universo cinematografico DC non ha mai funzionato senza intoppi come quello della rivale Marvel, ma le ultime notizie non possono non preoccupare almeno un po' i fan. Dopo l'annuncio della creazione di un'etichetta separata dal DCEU, dedicata a film a se stanti affidati a registi e produttori di pregio (come il Joker di Todd Phillips , forse prodotto da Martin Scorsese), ora si è diffusa una voce secondo cui anche The Batman di Matt Reeves potrebbe far parte di questa etichetta e NON del DCEU.

Una voce molto vaga, sia chiaro, ma ormai nulla ci stupirebbe più. Perché sembra che la Warner faccia sempre più fatica a dare un senso al mondo cinematografico degli eroi DC e sta sviluppando anche un secondo film su Joker , stavolta interpretato da Jared Leto e Margot Robbie, contemporaneamente a quello di Phillips.

La voce su Batman arriva da un'intervista radiofonica a Matt Reeves , durante la quale il regista ha dichiarato: “Quando [quelli della Warner] mi hanno offerto il film, mi hanno detto che era a se stante, che non era parte dell'universo esteso”. Parole che possono essere interpretate in tanti modi: ad esempio, il film potrebbe semplicemente essere un prequel di Batman v Superman , con un Bruce Wayne più giovane ma sempre interpretato da Ben Affleck. Oppure potrebbe trattarsi di un cambio di strategia, una scappatoia per dare il benservito ad Affleck (come si vocifera da tempo) semplicemente slegando il film da Justice League.

Qualunque sia la ragione, se effettivamente The Batman farà parte dell'etichetta “di prestigio” della DC non si capisce esattamente dove questa etichetta intenda andare a parare. Se fosse una scusa per realizzare film particolari, con versioni alternative degli eroi DC (come la collana a fumetti “Elseworlds”), allora avrebbe senso. Ma se si trattasse semplicemente degli stessi personaggi interpretati da attori diversi, l'esistenza di quei film potrebbe causare allo stesso tempo saturazione del mercato e confusione nello spettatore casuale, una cosa che Warner farebbe meglio ad evitare.