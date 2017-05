Aquaman sarà ambientato dopo Justice League

NOTIZIE

Charles Roven ha rivelato che il film di Sappiamo già che Wonder Woman sarà, abbastanza ovviamente, ambientato prima di Justice League . Ma quando sarà invece ambientato Aquaman ? Parlando con il sito CinemaBlend, il produttoreha rivelato che il film di James Wan si svolgerà dopo quello di Zack Snyder.

"Aquaman farà riferimento [a Justice League]. Ci saranno riferimenti a qualcosa di precedente. Credo sia questa l'intenzione – ha dichiarato Roven – James sa decisamente in che direzione andare con Aquaman, e il film si ambienta in un mondo in cui Justice League è avvenuto, in cui L'uomo d'acciaio è avvenuto". "È questa la libertà che abbiamo. Possiamo fare […] film ambientati dopo Justice League e film che precedono Justice League". Roven aggiunge un dettaglio interessante: "Wonder Woman è ovviamente ambientato prima de L'uomo d'acciaio, a parte la cornice". Il che significa, forse, che la storia ambientata nella Prima Guerra Mondiale sarà aperta e chiusa da parti ambientate nel presente.

Jason Momoa (Arthur Curry/Aquaman), Amber Heard (Willem Dafoe (Nuidis Vulko), Ludi Lin (Murk), Dolph Lundgren (Nereus), Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta), Patrick Wilson (Ocean Master), Nicole Kidman (Atlanna, madre di Aquaman) e Temuera Morrison (Tom Curry, padre del protagonista). Diretto da James Wan (Insidious, The Conjuring, Fast & Furious 7), Aquaman sarà interpretato da(Arthur Curry/Aquaman), Mera ),(Nuidis Vulko),(Murk),(Nereus),(Black Manta),(Ocean Master),(Atlanna, madre di Aquaman) e(Tom Curry, padre del protagonista).

Aquaman, Mera e Vulko appariranno per la prima volta in Justice League, previsto per il 16 novembre 2017. Aquaman uscirà invece in USA il 21 dicembre 2018. Le riprese si stanno svolgendo tra Queensland (Australia), Newfoundland (Canada), Tunisia e Sicilia.