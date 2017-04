Justice League: 20 cose da sapere sul nuovo blockbuster DC Comics

NOTIZIE

15.04.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)



L'uomo d'acciaio. E promette azione, più umorismo e grande spettacolo. È uno dei titoli più attesi dell'anno e non solo dagli amanti dei fumetti. Justice League , ambizioso film corale che unisce tutti i principali eroi dell'universo filmico DC Comics, vede il ritorno di Zack Snyder alla regia dopo Batman v Superman . E promette azione, più umorismo e grande spettacolo. Il trailer ci suggerisce tutto questo ma omette un sacco di altri dettagli che abbiamo più o meno dedotto negli ultimi mesi. Volete saperli anche voi? Allora continuate a leggere: ma, attenzione, il testo che segue e pieno di POTENZIALI SPOILER.

Ecco dunque venti cose da sapere su Justice League!





La data di uscita. Il film arriverà in Italia il 23 novembre, distribuito da Warner Bros.

Il regista. Zack Snyder torna ancora una volta a dirigere un film del DCEU (DC Extended Universe). L'unico che finora non ha diretto è stato Suicide Squad.

Lo sceneggiatore. Chris Terrio, sceneggiatore di Argo di Ben Affleck, già impiegato per “abbellire” lo script di Batman v Superman, ha donato il suo talento anche a Justice League.

Non bastasse Terrio, anche Ben Affleck ha avuto un certo input creativo nel film, essendone produttore esecutivo oltre che interprete. L'influenza di Terrio e Affleck potrebbe aver smussato gli angoli meno digeribili dello stile di Snyder.

I nuovi giocattoli di Batman. Il Cavaliere Oscuro sarà ancora interpretato da Ben Affleck e avrà a disposizione una nuova Il Cavaliere Oscuro sarà ancora interpretato da Ben Affleck e avrà a disposizione una nuova Batmobile e un inedito costume tattico . Oltre a un po' di umorismo extra.

Aquaman e i suoi amici. Justice League sarà il vero debutto cinematografico di Aquaman (se escludiamo il breve cameo visto in Batman v Superman). Lo interpreta Jason Momoa de Il trono di spade. Nel film vedremo anche Atlantide, la sua patria (anche se Arthur Curry, identità segreta dell'eroe, è mezzo umano e mezzo atlantideo). Alcuni suoi abitanti debutteranno qui: Mera, amata di Arthur interpretata da Amber Heard, e Vulko, consigliere del regno interpretato da Willem Dafoe.



Il debutto di Flash al cinema. Nonostante la sua fama e due amatissime serie TV, Flash non è mai apparso in un film prima d'ora. Ezra Miller interpreta Barry Allen in Justice League (e lo abbiamo già visto in Batman v Superman e Suicide Squad). Nel 2020 dovrebbe apparire nel suo film solista.

Chi è Cyborg? Un altro eroe a fare il suo debutto qui è Cyborg, alias Victor Stone. Lo interpreta l'attore di Broadway Ray Fisher. Come abbiamo brevemente visto in Batman v Superman, il suo corpo è stato distrutto in un tragico incidente e suo padre Silas, uno scienziato degli S.T.A.R. Labs, lo ha ricostruito usando una tecnologia aliena...



Mother Boxes. Ovvero un Mother Box, un supercomputer senziente in grado di fornire poteri a chiunque lo sappia utilizzare. I Mother Boxes provengono da Nuova Genesi e Apokolips, due pianeti gemelli che giocheranno un ruolo fondamentale in Justice League e nel suo potenziale sequel. Saranno il MacGuffin principale del film: oltre al Mother Box fuso con Cyborg, dovrebbero essercene altri due, uno in mano alle Amazzoni e l'altro situato ad Atlantide.



Nuovi Dei. Nuova Genesi e Apokolips sono i pianeti da cui provengono i Nuovi Dei, una potente razza aliena creata dal genio dei comics americani Jack Kirby negli anni '70, dopo la sua fuoriuscita dalla rivale Marvel. Nuova Genesi è un mondo idilliaco, Apokolips una distopia infernale governata dal malvagio Darkseid (che la Marvel ha poi copiato realizzando Thanos, cattivo del Marvel Cinematic Universe).

Il cattivo. Prima di vedere Darkseid, che sarà con ogni probabilità il cattivo del sequel, incontreremo il suo generale più fidato, Steppenwolf. In realtà lo si è già visto in una breve scena nella versione estesa di Batman v Superman: è l'alieno con cui comunica Lex Luthor. Nel film sarà interpretato da



I Parademoni. Anche queste creature di Jack Kirby, i Parademoni sono i servitori mostruosi di Darkseid. Li abbiamo visti brevemente nell'incubo distopico di Bruce Wayne in Batman v Superman, che appare sempre più come una profezia. Appaiono anche nel trailer di Justice League, il che conferma la loro presenza nel film.

Superman. Zack Snyder ha deliberatamente lasciato fuori Superman da buona parte del film e dalla campagna pubblicitaria. La morte di Superman è, dopo tutto, la ragione stessa della nascita della Justice League, messa insieme da Batman per combattere le minacce extraterrestri in arrivo. Superman comunque tornerà, questo è certo. Abbiamo visto la sua bara muoversi al termine di Batman v Superman e le foto di gruppo della Justice League includono anche lui. Henry Cavill ha inoltre twittato un'immagine criptica che potrebbe riferirsi alla versione nera del suo costume, mutuata dalla saga della morte di Superman fumettistica. L'inquietante avvertimento fatto da Flash a Bruce Wayne in Batman v Superman (“Avevi ragione su di lui”) e il suddetto incubo di Bruce in cui Superman lo uccide, potrebbero però suggerire che Clark impazzirà nel futuro prossimo.



Le origini di Doomsday. Zack Snyder ha rivelato che in Justice League scopriremo finalmente le origini di Doomsday, il mostro che ha ucciso Superman al termine di Batman v Superman.

Il nuovo commissario Gordon. J.K. Simmons farà qui il suo esordio nei panni di uno dei maggiori comprimari di Batman, il commissario James Gordon. Lo si può vedere anche nel nuovo trailer.

Niente Joker. Ci saranno un sacco di comprimari dei vari supereroi DC in Justice League. Ma non aspettatevi di rivedere il Joker di Jared Leto.



Il Dr. Manhattan sarà il papà di Flash. Billy Crudup , noto per aver interpretato il Dr. Manhattan in Watchmen (sempre per la regia di Zack Snyder) sarà Henry Allen, padre carcerato di Barry Allen, alias Flash.

Torna Lex Luthor. Jesse Eisenberg riprenderà il ruolo di Lex Luthor in Justice League. D'altro canto, la nemesi di Superman ha un inciucio con Steppenwolf sin da Batman v Superman ed è probabile che voglia aiutarlo anche stavolta.

Tornano anche Alfred Pennyworth e Lois Lane. Jeremy Irons affiancherà nuovamente il suo padron Bruce in Justice League, nei panni del fedele maggiordomo – e stratega tuttofare – Alfred. Amy Adams tornerà invece nei panni di Lois Lane. La sua presenza è vitale per riportare in vita Superman.