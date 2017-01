X-Men continuerà a vivere in TV: svelata la trama della nuova serie FOX

La saga degli X-Men continuerà a vivere. In TV. I piani di FOX non erano di certo un mistero: sin dallo scorso anno il network ha iniziato a pensare a una serie sui mutanti della Marvel, adesso arriva la notizia che lo show sarà direttamente collegato alla saga cinematografica composta da due trilogie. Bryan Singer , regista di quattro capitoli cinematografici del franchise sarà il produttore esecutivo dello show adattato da, già sceneggiatore di Burn Notice - Duro a morire

La serie, un progetto ancora senza titolo, sarà incentrata su due genitori "umani" che scoprono che i loro figli iniziano a manifestare alcuni poteri mutanti. A quel punto sono costretti a fuggire da un governo ostile nei loro confronti. I protagonisti si mettono in contatto con la rete di mutanti che si nasconde sotto la superficie: da quel momento sarà una costante lotta per la sopravvivenza.



Viene da chiedersi se star del calibro di Michael Fassbender Hugh Jackman riprenderanno, magari in forma minore, i ruoli che hanno interpretato nella saga cinematografica. "Sviluppare il materiale della Marvel è stata una priorità il network - ha recentemente dettodi FOX - Lo show includerà avventure tipiche dei fumetti ma si concentrerà su dinamiche tanto complesse quanto piene di emozioni. C'è una ricca mitologia dalla quale attingere".Il progetto FOX non è l'unico show televisivo ispirato ai mutanti della Marvel: a febbraio, infatti, arriverà, una specie di spin-off della saga, coprodotto da FX e incentrato su un protagonista i cui sintomi di un'apparente follia sono in realtà le prime manifestazioni del suo potere mutante. Guarda qui il trailer. Fonte: Variety