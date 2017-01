Stasera in TV, 11 gennaio: Wanted con una sexy e letale Angelina Jolie

Per il suo primo film 'americano' Timur Bekmambetov si trovò a lavorare sulla miniserie a fumetti scritta da Mark Millar e disegnata da J. G. Jones per la Millarworld di Kick-Ass e Kingsman… Il risultato, Wanted - Scegli il tuo destino , fu un successo di pubblico che sfiorò anche il secondo capitolo. Sicuramente grazie alla presenza nel cast di James McAvoy Il 25enne Wesley Gibson fa un lavoro opprimente e noioso con un capo che non perde occasione per vessarlo, la fidanzata lo tradisce con il suo migliore amico ed è lo zimbello del quartiere dove abita. Improvvisamente, la sua vita prende una piega completamente diversa. Alla morte del padre, che lui non ha mai conosciuto perché lo ha abbandonato alla nascita, Wes non solo riceve un'eredità miliardaria ma anche un lascito molto speciale: un superpotere che lo trasforma nel killer più letale e infallibile della Terra. Wes viene così arruolato da una società segreta di vendicatori guidata dal potente ed enigmatico Sloan e al suo fianco viene messa la bella e potente Fox, incaricata del suo addestramento...Divertente notare l'insistenza degli sceneggiatori Michael Brandt e Derek Haas a chiamare(come in Quel treno per Yuma e 2 Fast 2 Furious), come il professore della classe di Scrittura nella quale si conobbero. Per il resto, interessante registrare le tante connessioni dei protagonisti con il, visto che a parte lo StarLord di Chris Pratt , anche Terrance Stamp (in Superman, Superman II ed Elektra) e Morgan Freeman (nella trilogia del Cavaliere Oscuro) possono vantare altre esperienze in merito. Senza parlare di quelle del James McAvoy/Professor Charles Xavier degli X-Men… Proprio lui (inizialmente scartato perché poco 'convenzionale' come eroe) avrebbe avuto bisogno di superpoteri, visto che nelle riprese subì non pochi infortuni, soprattutto all'anca e al ginocchio. A conferma del, la stessa supersexy Angelina Jolie (non a caso preferita a Halle Berry, Jessica Biel, Jada Pinkett Smith e Beyoncé Knowles) rivelò di essersi rifatta aper la sua Fox.Un 'Action per Adulti' lo definì il regista , forse più preoccupato del messaggio che avrebbe potuto inviare al pubblico più giovane, che sicuramente si è sempre molto divertito con i suoi film, anche a livello superficiale. Quasi un bene, forse, che l' ipotizzato sequel Wanted 2 non sia mai stato più portato avanti, soprattutto per evitare la ripetitività che spesso affligge i Comic Movie, che all'epoca lo stesso Bekmambetov definiva noiosi. Un film davvero "", a modo suo, capace di sfruttare le idee più originali di un fumetto meno noto ai più, i cui diritti la Universal Pictures si era assicurata già da anni. Probabilmente proprio in attesa di una mano come quella del rNel susseguirsi di sequenze di azione e di rivelazioni, e per quanto la rivelazione familiare che riceve il protagonista in un momento piuttosto 'teso', sono probabilmente tutte quelle piùle scene che rendono unico questo anomalo 'comic movie'. Su tutte laLe vittorie che si ricordano sono solo quelle delledi Danny Elfman ai BMI Film & TV Awards del 2009 e comeagli Empire Awards inglesi, ma il film può vantare persinodi quell'anno: per il Missaggio e per il Montaggio Sonoro di Chris Jenkins, Frank A. Montaño, Petr Forejt e Wylie Stateman.