Game of Thrones: Il Re della Notte nel primo poster della settima stagione

Non saranno tutte come quella che ha fatto Ed Sheeran a Maisie Williams le sorprese del nuovo Game of Thrones… Nella settima stagione di Il Trono di Spade che partirà a luglio ci aspettano scontri sanguinosi e morti eccellenti. E se riguardo a queste, lo stesso cast ha voluto esprimersi - forse scaramanticamente - in un divertente video la scorsa estate, la guerra che si avvicina sarà di quelle che ricorderemo. Anche per gli eserciti implicati, in primis quello degli Estranei, guidati daldella settima stagione, che potete ammirare di seguito: