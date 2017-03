Game of Thrones: Jon Snow, Daenerys e Cersei si sfidano nel nuovo promo della stagione 7

NOTIZIE

31.03.2017 - Autore: Marco Triolo (Nexta)







HBO ha diffuso un nuovo promo per la settima stagione di Game of Thrones , intitolato “The Long Walk”. Jon Snow, Daenerys e Cersei assumono il comando delle loro fazioni nella guerra per il potere che si sta per scatenare, sotto l'occhio vigile del Re della Notte...

Nessun dialogo, nessun titolo se non quello della serie e la data di messa in onda (16 luglio). Ma presentare questi quattro personaggi è già sufficiente per capire in che direzione andrà la nuova stagione, che si aprirà finalmente allo scontro diretto tra i pretendenti al trono. Non è chiaro quale sia il trono su cui si siede Emilia Clarke nel filmato, e ovviamente non c'è alcun accenno a quello che i fan stanno sperando da tempo, ovvero un'alleanza tra Daenerys e Jon Snow ( Kit Harington ). Ma vedere Cersei ( Lena Headey ) emanare un fiato mentre fuori dalla finestra urlano i “venti dell'inverno” è abbastanza per mandare un brivido lungo la schiena.