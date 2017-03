Il cameo di Ed Sheeran in Game of Thrones 7 è una sorpresa per Arya

, è stato il consiglio dato da David Benioff e D.B. Weiss ai tanti fan di Game of Thrones accorsi al Panel organizzato dal Festival South by Southwest di Austin, in Texas. Il motivo? La sicura apparizione del sette volte disco di platino e nominato a sei Grammy Awarddato per certo nel corso della settima stagione di Il trono di spade che andrà in onda a partire dal, come annunciato in un recente promo video Ma la partecipazione del cantautore britannico nasce da una volontà precisa, molto particolare: quella di fare (interprete della coriacea Arya Stark) durante le riprese del programma. Non l'unica tra i tanti addetti ai lavori impegnati sul set della serie, ma di certo la più in vista, come conferma il tweet apparso sull'account, tra foto e indiscrezioni. "per sorprendere Maisie Williams - hanno dichiarato i due showrunner. - E quest’anno, finalmente, ci siamo riusciti!".Lo vedremo in, ma l'interprete di Shape of You non è certo il primo, né il solo, cantante ospitato dalla serie HBO. Che prima di lui aveva regalato la stessa esperienza al batterista deiWill Champion (uno dei sanguinari Frey durante il 'Red Wedding'), all'intera indie rock band islandese dei(i menestrelli alle nozze di Re Joffrey e Margaery Tyrell) e alla band metal dei(sul campo di battaglia tra i Bruti uccisi dai White Walkers).