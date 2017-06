X-Men: Jessica Chastain sarà il cattivo di Dark Phoenix

, sceneggiatore e produttore della saga da lungo tempo (ha scritto Conflitto finale Giorni di un futuro passato e il recente Apocalisse ), debutterà alla regia con, basato su un arco di storie famoso in cui Jean Grey () viene posseduta da un'entità aliena che ne amplifica i poteri telecinetici e la fa diventare malvagia. La Turner riprenderà ovviamente il ruolo di Jean, mentre Jessica Chastain dovrebbe interpretare Lilandra, imperatrice degli alieni Shi'ar che si vedono distruggere la stella proprio da Jean posseduta dalla Fenice, che necessita dell'energia dei soli per sopravvivere. Questo indica come la nuova versione della storia sia molto più fedele ai fumetti rispetto a quella narrata in X-Men: Conflitto finale, dove l'elemento alieno e fantascientifico era assente.Stando ad alcune voci che stanno facendo il giro della rete, il nuovo film dovrebbe essere ambientato nel 1991, proseguendo con i salti di decennio in decennio che hanno caratterizzato la saga sin dal reboot X-Men: L'inizio . Non a caso, uno dei titoli di lavorazione del film era, riferimento non troppo velato al classico dei Nirvana "Smells Like Teen Spirit", brano uscito proprio nel 1991.