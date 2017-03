Deadpool 2: Ryan Reynolds torna nel primo, esilarante teaser trailer

In USA, questo breve video è stato proiettato prima di Logan , in Italia dobbiamo accontentarci di vederlo grazie alla rete.non ha ancora scritturato il suo importante co-protagonista Cable (anche se si parla di David Harbour di Stranger Things ), ma questo non vieta alla 20th Century Fox di iniziare a farci venire l'acquolina in bocca con un teaser girato ad hoc, in cui Ryan Reynolds riprende la parte del mercenario chiacchierone , si cambia in una cabina telefonica con il tema di Superman di John Williams di sottofondo e, sopratutto, dice ain persona di “chiudere il becco”. Ecco l'esilarante teaser trailer di Deadpool 2.