(Video) Michael Douglas prima della Marvel, lo avete mai visto in questi tre grandi film?

Cinquant'anni di carriera. Michael Douglas ha passato la sua vita sui set: dalla TV, al cinema, regalandoci personaggi duri, cattivi e folli. Vincendo l'Oscar con il ruolo di, l'incarnazione dell'avidità in Wall Street di Oliver Stone, e diventando una delle icone del thriller erotico di fine millennio con Attrazione fatale Basic Instinct . C'è questo lato di Michael Douglas e poi ci sono lati inediti, come quello che mostra nei panni di, scienziato e mentore di Paul Rudd nei film di Ant-Man. A 73 anni l'attore è parte della famiglia Marvel e dice di essere "in ottime mani" all'interno della scuderia di supereroi. Adesso è nei cinema con, partendo da questo film vi presentiamo altri tre titoli per recuperare una versione inedita di Douglas. Tre film da vedere o rivedere quantoprima. Eccoli nel video in alto.