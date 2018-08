Evangeline Lilly cambia la storia della Marvel con Ant-Man and The Wasp (Videointervista)

Sul poster del film c'è scritto Ant-Man and The Wasp ma la verità è che si potrebbe perfettamente invertire l'ordine dei personaggi, perché il ruolo interpretato da Evangeline Lilly nel sequel Marvel in arrivo dal 14 agosto ruba la scena perfino al protagonista Paul Rudd . "Questi due personaggi si 'salvano le chiappe' a vicenda - afferma l'attrice ai microfoni di Film.it - Si prendono cura l'uno dell'altra e si guardano le spalle a turno. Quando lei è debole lui è forte... e viceversa"., però aggiunge: "Ho interpretato tante 'dure dello schermo' e si tratta di ruoli molto belli, ma vedo comunque un enorme limite in questi personaggi: perché potresti togliere la donna dal quel ruolo e rimpiazzarla con un uomo e avresti comunque lo stesso personaggio., Storie con le quali posso identificarmi da donna". Secondo la Lilly: "Ci sono ancora tanti uomini tra sceneggiatori, registi e produttori che prima creano le storie... e solo in un secondo momento pensano a una donna per il ruolo. Vorrei vedere più registe, sceneggiatrici e produttrici al lavoro per creare storie che siano veramente di donne".