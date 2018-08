(Videointervista) Ecco come Paul Rudd ci aveva conquistati già prima di Ant-Man

Prima ancora di diventare un supereroe della Marvel, Paul Rudd si è affermato come eroe romantico alla fine del ventesimo secolo. In apparenza era sempre il fidanzato perfetto, in realtà quegli stessi personaggi interpretati avevano tonnellate di nevrosi nascoste nell'armadio. Lo ricordiamo con Alicia Silverstone nel tanto amatoe al fianco di Jennifer Aniston ne. E' stato il rivale di DiCaprio in Romeo + Giulietta . E l'amico migliore che qualcuno possa trovare nel delizioso I Love You, Man . Lo abbiamo incontrato a Roma dove insieme ad Evangeline Lilly ha presentato Ant-Man and the Wasp , sequel Marvel in arrivo dal 14 agosto.opo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym. Scott dovrà indossare ancora una volta la sua tuta e imparare a combattere al fianco di Wasp, mentre la squadra cercherà di far luce sui segreti del proprio passato.